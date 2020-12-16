الجزائر تؤجل حصة فلسطين من المِنح الدراسية للعام القادم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، تأجيل الجزائر حصة فلسطين من المِنح الدراسية للعام القادم جراء "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها حصلت على موافقة جزائرية على تأجيل المنحة الدراسية التي كانت مقررة لهذا العام، إلى العام الدراسي المقبل 2021 – 2022.

وأعربت عن تقديرها للجزائر رئيساً وحكومةً وشعباً على قرارهم، بما يعزز تاريخية العلاقة وعضوية المشاعر لما كان له أطيب الأثر في نفوس الطلبة المشمولين بالقرار وذويه.

وأكدت أن القرار الجزائري جاء حمايةً لحق الطلبة في مواصلة تعليمهم، وحفاظاً على مستقبلهم في ظل الأوضاع السيئة التي تعاني منها فلسطين.