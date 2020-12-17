وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة شتوية تدعم مناعتك وتشعرك بالدفء وكالة الرأي الفلسطينية تناول الأفوكادو يومياً يساعد فى تحسين صحة الأمعاء وكالة الرأي الفلسطينية 6 عوامل وراء الجوع المستمر وكالة الرأي الفلسطينية جبل جليدي ضخم يقترب من تدمير جزيرة بريطانية وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد عامل من بيت لحم داخل مستوطنة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية صدفة تقود لحل لغز الجزء المفقود من الهرم الأكبر المصري! وكالة الرأي الفلسطينية تدريب الكلاب على شم الفيروسات من خلال عينات تدريبية! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ميزة جديدة تصل لتطبيق Google Meet...تعرف عليها

17 كانون أول / ديسمبر 2020 08:19

ميزة جديدة تصل لتطبيق Google Meet...تعرف عليها
ميزة جديدة تصل لتطبيق Google Meet...تعرف عليها


أضاف Google Meet تسميات توضيحية مباشرة على الويب بأربع لغات لجعل الاجتماعات أكثر شمولاً، حسبما أعلنت الشركة اليوم، وستتوفر التسميات التوضيحية المباشرة live captions باللغات الإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية في جميع إصدارات Meet، بعد إصدارها باللغة الإنجليزية العام الماضي.
 
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، كتب فيليب نيلسون، مدير مشروع Google Workspace  في منشور مدونة يعلن عن التحديث: "من خلال توسيع الترجمة المباشرة لتشمل المزيد من اللغات، يمكننا مساعدة المزيد من الطلاب على الشعور بالقدرة على المشاركة، ومساعدة المزيد من المعلمين على مشاركة مساحة يمكن الوصول إليها وشاملة".
 
وتواصل جوجل فى إضافة تحديثات إلى Meet حيث شهدت المنصة نموًا مزدهرًا خلال جائحة فيروس كورونا، مثل توفير تقارير الحضور مع بيانات المشاهدة للأحداث التي يتم بثها مباشرة والسماح للمستخدمين برفع أيديهم في الاجتماعات الكبيرة. 
 
وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تمديد مكالمات Meet غير المحدودة في نسختها المجانية حتى 31 مارس لحسابات Gmail.
 
كما قالت جوجل في أكتوبر، إن تطبيق Meet عقد 235 مليون اجتماع يومي وأكثر من 7.5 مليار مكالمة فيديو يومية في الربع الثالث من عام 2020.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تفتتح مختبر التطوير التقني ونقل التكنولوجيا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟