ليفربول يهزم توتنهام بشق الأنفس وينفرد بصدارة الدوري الإنكليزي

انفرد ليفربول حامل اللقب بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس أمام ضيفه توتنهام وتغلب عليه 2 / 1 في مباراة القمة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

وواصل أرسنال إهدار النقاط وتعادل على ملعبه أمام ساوثهامبتون 1 / 1 بينما حرم إيفرتون مضيفه ليستر سيتي من اعتلاء الصدارة، مؤقتا، في وقت سابق من مساء الأربعاء، بعدما تغلب عليه في عقر داره 2 / صفر كما تغلب ليدز يونايتد على نيوكاسل 5 / 2، بينما تعادل ويستهام مع كريستال بالاس 1 / 1 وفولهام مع برايتون سلبيا.

وعلى ملعب أنفيلد، افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 26 ثم أدرك هيونج مين سون التعادل لتوتنهام في الدقيقة 33 .

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1 لكن البرازيلي روبرتو فيرمينو خطف هدف الفوز الثمين 2 / 1 لليفربول في الدقيقة 90 .

وارتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة لينتزع الصدارة من توتنهام الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

وفرض ليفربول تفوقه بشكل كبير خلال الشوط الأول للمباراة من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، لكن توتنهام نجح في إنهاء الشوط متعادلا بعد أن رد بهدف سون من هجمة مرتدة سريعة.

واختلف الحال بشكل كبير في الشوط الثاني، حيث باتت المواجهة أكثر ندية بين الجانبين وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الخطيرة باستمرار سعيا لحسم النقاط الثلاث، وهو ما نجح فيه ليفربول في الوقت القاتل بهدف فيرمينو.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع، وحاول كل من الفريقين خلال الدقائق الأولى فرض أسلوبه في اللعب لكن المواجهة بدت متكافئة لدقائق قليلة قبل أن يعزز ليفربول تفوقه في الاستحواذ بشكل تدريجي.

وتوخى الفريقان الحذر الدفاعي بشكل كبير في الدقائق الأولى التي لم تشهد أي فرص هجومية حقيقية.

وجاءت أول فرصة تهديفية في الدقيقة 11 وكانت من نصيب ليفربول حيث ارتقى فيرمينو لكرة من ضربة حرة سددها أندرو روبرتسون، وصوبها برأسه بقوة لكن هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام تصدى لها بثبات.

وعزز ليفربول سيطرته على مجريات اللعب بشكل أكبر مع مرور الوقت وتوالت محاولات ثلاثي الهجوم صلاح وساديو ماني وفيرمينو، في حين بحث توتنهام عن الفرصة من خلال الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة 21، تلقى صلاح عرضية متقنة وسدد الكرة بقوة دون تردد لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 26، حيث توغل كورتيس جونز داخل منطقة الجزاء ببراعة وحاول الدفاع تشتيت الكرة لكنها وصلت إلى صلاح الذي سددها بقوة لترتطم بساقي توبي ألديرفيريلد وإيريك داير قبل أن تسكن الشباك معلنة تقدم ليفربول 1 / صفر.

وكاد جونز أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 28 عندما سدد كرة زاحفة قوية من حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس تألق في التصدي لها.

وسدد ماني خلفية مزدوجة في الدقيقة 32 لكن الكرة افتقدت القوة المطلوبة وأمسك بها الحارس بسهولة.

ورغم التفوق الواضح لليفربول، أدرك توتنهام التعادل في الدقيقة 33 إثر هجمة مرتدة سريعة، حيث تلقى سون كرة طولية وانطلق داخل منطقة الجزاء ثم صوب الكرة ببراعة داخل الشباك، وتوقف اللعب لثوان، حيث لجأ الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من عدم وجود تسلل، وأعلن بعدها صحة الهدف، ليتعادل توتنهام 1 / 1 .

وكاد فيرمينو أن يتقدم لليفربول في الدقيقة 36، لكن الحارس لوريس تألق بشكل كبير في التصدي للكرة.

وانتعشت آمال توتنهام بعد هدف سون حيث عزز الفريق حضوره في المباراة وبدأ محاولاته لتحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

وتلقى ماني تمريرة طولية في الدقيقة 41 واحتفظ بالكرة بمهارة على حدود منطقة الجزاء ثم سددها، لكن الحارس تصدى لها، وواصل الفريقان محاولاتهما في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لكنها لم تسفر عن جديد لينتهي بالتعادل 1 / 1 .

وكاد توتنهام أن يتقدم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عندما انطلق ستيفن بيرجوين داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وارتكب أليسون بيكر خطأ فادحا في توزيع الكرة في الدقيقة 50 لتصل إلى هاري كين الذي صوبها بدون تردد من مسافة بعيدة وكادت أن تسكن الشباك لدى تقدم الحارس من مرماه، لكن أليسون لحق بالكرة وأخرجها بأطراف أصابعه إلى ركنية لم تستغل.

وبعدها بثوان، تلقى كين عرضية خارج منطقة الجزاء وهيأها لنفسه ثم سدد بقوة لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وفي الدقيقة 57، تلقى صلاح عرضية من فيرمينو وسدد كرة خطيرة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها.

وأجرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أول تبديل في المباراة في الدقيقة 58، حيث أشرك لوكاس مورا بدلا من جيوفاني لو سيلسو.

وعاند الحظ توتنهام بشكل كبير في الدقيقة 63، حيث ارتكب ليفربول هفوة دفاعية، وهيأ سون كرة عرضية إلى بيرجوين الذي انطلق وسددها بقوة لكنها اصطدمت بالقائم لتضيع على الفريق فرصة هدف محقق.

وهاجم ليفربول بشراسة في الدقائق التالية بحثا عن التقدم لكن توتنهام دافع عن مرماه بقوة، كما تصدى الحارس لوريس لكرة خطيرة من فيرمينو في الدقيقة 67 .

وكاد ماني أن يسجل في الدقيقة 73، حيث تلقى طولية رائعة من جونز وانطلق داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وأجرى مورينيو التبديل الثاني في صفوف توتنهام في الدقيقة 76، حيث أشرك سيرجو ريجيلون بدلا من بيرجوين.

وتلقى كين طولية في الدقيقة 80 وسدد الكرة بقوة من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 87، دفع مورينيو باللاعب ديلي ألي بدلا من سون في ثالث تبديلاته في صفوف توتنهام.

ولم تتوقف محاولات الفريقين حتى نجح ليفربول في حسم المواجهة لصالحه بهدف الفوز 2 / 1 في الدقيقة 90، حيث تلقى فيرمينو الكرة من ضربة ركنية وأسكنها برأسه في الشباك معلنا فوز ليفربول 2 / 1 .

وسقط أرسنال في فخ التعادل للمرة الثانية مقابل أربع هزائم خلال آخر ست مباريات، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، حيث حقق هذا الموسم حتى الآن أربعة انتصارات مقابل سبع هزائم وتعادلين، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح ثيو والكوت التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 18 ثم أدرك أرسنال التعادل 1 / 1 بهدف للنجم بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 52 .

وشهدت المباراة طرد جابرييل ماجاليس من صفوف أرسنال في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني.

وحرم إيفرتون مضيفه ليستر سيتي من الصعود إلى الصدارة مؤقتا، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما ريشارليسون وميسون هولجيت في الدقيقتين 21 و72 .

ورفع إيفرتون رصيده إلى 23 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع.

وتغلب ليدز يونايتد على نيوكاسل 5 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر متساويا في ذلك مع نيوكاسل صاحب المركز الرابع عشر.

وسجل الأهداف الخمسة لليدز يونايتد، باتريك بامفورد ورودريجو وإيلان ميلييه وإزجان أليوسكي وجاك هاريسون بينما سجل هدفي نيوكاسل، جيف هيندريك وكياران كلارك.