رونالدو يهدر ركلة جزاء في تعادل مثير بين يوفنتوس وأتلانتا

أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء خلال تعادل جديد ليوفنتوس 1-1 مع أتلانتا في مواجهة ممتعة في تورينو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وبتسديدة رائعة من فيدريكو كييزا تقدم بطل إيطاليا في الشوط الأول لكن ريمو فرويلر تعادل بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تدخل الكرة المرمى ليحصد الزوار نقطة مستحقة بعد الاستراحة.

وأضاع رونالدو فرصة ذهبية لاستعادة التقدم بعد دقائق من التعادل حين تصدى الحارس بييرلويجي جوليني لركلة الجزاء.

ويحتل فريق المدرب أندريا بيرلو المركز الثالث برصيد 24 نقطة، متقدما بست نقاط على أتلانتا الثامن في جدول الترتيب، ويبقى رصيده خاليا من الهزائم هذا الموسم لكنه تعادل في نصف مبارياته 12 بالمسابقة.

وقال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس لمحطة سكاي إيطاليا “نحتاج لنتائج إيجابية على أرضنا في هذه المباريات”.

وأضاف “أتيحت لنا الفرص ولكن لم نتمكن من استغلالها وحين تترك مباراة بهذا التوازن قد يحدث أي شيء”.

وكان ألفارو موراتا مذنبا بإهدار فرصة سهلة بغرابة شديدة في وقت مبكر حين اختار التسديد بالكعب أمام المرمى الخالي لكن لمسته كانت ضعيفة وافتقدت الدقة.

ولعب الحارسان دورا بارزا حيث أنقذ جوليني محاولتين خطيرتين لموراتا في الشوط الثاني كما تصدى فويتشخ تشيزني لفرص خطيرة من دوفان زاباتا وكريستيان روميرو والبديل اليخاندرو جوميز.

وقال جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتلانتا “جوليني كان مذهلا”.

وتابع “تصدى لركلة جزاء رونالدو الذي يهدر مرة من مئة مرة ونحن سعداء بمستوى الحارس وللأسف تصدى تشيزني بشكل رائع لتسديدة روميرو واعتقدت أنه سجل هدفا”.

وطغت التكهنات حول رحيل محتمل لقائد أتلانتا جوميز بعد تقارير عن حدوث خلاف مع المدرب جاسبيريني على استعدادات الزوار وغاب اللاعب الأرجنتيني عن الفوز على فيورنتينا يوم الأحد وجلس على مقاعد البدلاء اليوم في تورينو.

لكن صانع اللعب ترك بصمة سريعة بعد نزوله في وقت مبكر بالشوط الثاني وساعد الفريق في إدراك التعادل وصنع العديد من الفرص الجيدة.