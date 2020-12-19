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"الشباب والثقافة" تعلن تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي التأسيسي

17 كانون أول / ديسمبر 2020 10:23

"الشباب والثقافة" تعلن تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي التأسيسي

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، بغزة، عن تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي التأسيسي الذي تسعى من خلاله إلى الارتقاء بالعمل الشبابي في قطاع غزة، وإشراك الشباب في اتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة مشكلاتهم التي يعانوا منها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية الأستاذ علاء الباز، مع أعضاء المجلس التأسيسي والمكون من ممثلين عن أفضل (10) مراكز شبابية على مستوى قطاع غزة.
وأوضح محيسن أن فكرة تأسيس المجلس الاستشاري تأتي انطلاقا من إيمان الهيئة بضرورة تعزيز الشراكة والتعاون مع المراكز والمؤسسات الشبابية، وسعيها لإشراك ذوي الخبرة والاختصاص، بما يساهم في دعم قضايا الشباب ومعالجة مشكلاتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن المجلس سيساهم في تطوير عملية صنع واتخاذ القرار ليكون بشكل جماعي، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على القرارات لتكون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف المرجوة، وتساهم في تحقيق نهضة شبابية واعدة في قطاع غزة يقودها الشباب لخدمة قضاياهم.
وأشار محيسن إلى أن المجلس التأسيسي سيقوم بإعداد اللوائح المنظمة لعمل المجلس الاستشاري الشبابي الدائم، وتنظيم عملية الانتساب له، على أن تستمر الدورة الواحدة للمجلس لمدة (6) شهور.
من جهتهم عبر أعضاء المجلس التأسيسي عن سعادتهم بهذه الخطوة، مؤكدين أنها ستشكل إضافة نوعية للعمل الشبابي في قطاع غزة، وتمنح الشباب الفرصة للمشاركة في صنع القرارات التي من شأنها معالجة الكثير من المشكلات التي يعانون منها.
يشار إلى أن الهيئة عقدت مؤخرًا ملتقى شبابي دولي بعنوان "التطوع ودور الشباب في ظل جائحة كورونا"، بمشاركة باحثين ونشطاء من فلسطين ومصر والعراق ولبنان وتركيا.
 

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