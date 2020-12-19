"المجلس الأعلى للرياضة" يرعى اتفاقية دعم "جوال" لدوري كرة اليد والطاولة

غزة- الرأي

رعى المجلس الأعلى للشباب والرياضة توقيع اتفاقية دعم شركة "جوال" لبطولتي دوري كرة اليد، وكرة الطاولة، واتفاقية دعم صالتي الشهيدين سعد صايل بغزة، وأبو يوسف النجار بخان يونس، إضافةً لتكريمها اللجان الإعلامية لاتحادات الطائرة، السلة، اليد، وكرة الطاولة، في مقر الشركة الرئيسي غرب مدينة غزة.

وحضر التكريم عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومدير عام إقليم قطاع غزة بشركة "جوال" المهندس عمر شمالي، وجمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد، ومحمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة، ومحمد الشرفا مدير التسويق في شركة جوال، ومجموعة من الإعلاميين الرياضيين العاملين في لجان الاتحادات التي ترعاها الشركة.

وعبر عبد السلام هنية عن سعادته باستمرار "جوال" في رعاية الأنشطة والبطولات الرياضية، قائلاً :"تواصل اليوم جوال دعمها اللامنقطع للعديد من المناحي الرياضية والمجتمعية، واليوم يأتي الدور على توقيع اتفاقية رعاية دوري كرة اليد، وكرة الطاولة، متمنياً لهم التوفيق في إقامة بطولاتهم بشكل منتظم ومتواصل كما عودوا جميع المتابعين".

وقال المهندس شمالي أنه سعيد بهذه الفعاليات والاتفافيات التي تصب في مصلحة الشباب الفلسطيني وتخدم طموحاته، مضيفاً :"لقد أعلنت الشركة أنها وضعت خطة لدعم مثل هذه الأنشطة بمبلغ يزيد عن نصف مليون شيكل، لرعاية العديد من البطولات، ونقدم شكرنا للإعلاميين الرياضيين، الذين يأتي تكريمهم تقديراً من الشركة على ما قدمه الإعلاميون الرياضيون من مجهودات كبيرة خلال تغطيتهم لبطولات الألعاب المختلفة التي ترعاها الشركة".