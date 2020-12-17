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الزراعة تضبط عدداً من أصناف البذور المخالفة للمواصفات الفنية

17 كانون أول / ديسمبر 2020 10:45

الزراعة تضبط عدداً من أصناف البذور المخالفة للمواصفات الفنية
الزراعة تضبط عدداً من أصناف البذور المخالفة للمواصفات الفنية

غزة- الرأي

نفذ قسم وقاية النبات في مديرية زراعة خانيونس، بالتعاون مع الرقابه الزراعية، جولة ميدانية على محلات بيع المستلزمات الزراعية داخل المحافظة،  ويأتي ذلك في اطار متابعتها الميدانية والدورية لمحلات بيع المستلزمات الزراعية.
وخلال الجولة تبين وجود عدد من أصناف البذور منتهية الصلاحية في إحدى محلات بيع المستلزمات الزراغية حيث تم ضبط البذور والتحفظ عليها و مصادرة بعضها
وتأتي هذه الجولات الميدانية لتطبيق خطة المديرية لضبط جودة المدخلات الزراعية وحماية المزارعين من الغش التجاري وتنفيذ سياسة الوزارة بالخصوص، لحماية مدخلات الانتاج الزراعي بكل مكوناته.

131895900_3616087645137296_5897635658677492615_n الزراعة تضبط عدداً من أصناف البذور المخالفة للمواصفات الفنية
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