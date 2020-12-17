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خلال استقباله عائلة أبو شريعة

النائب العام يؤكد على دور العائلات والوجهاء في تعزيز الاستقرار الأهلي

17 كانون أول / ديسمبر 2020 11:17

النائب العام يؤكد على دور العائلات والوجهاء في تعزيز الاستقرار الأهلي
النائب العام يؤكد على دور العائلات والوجهاء في تعزيز الاستقرار الأهلي

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء المدهون، خلال استقباله لمختار ووجهاء وشباب عائلة أبو شريعة، على استمرارية نهج النيابة العامة في الانفتاح على المجتمع المدني بكافة مكوناته؛ لتعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق السلم الأهلي.
وشدد المستشار  المدهون خلال اللقاء، على ترسيخ العدالة، والاحتكام لسيادة القانون في استعادة الحقوق لأصحابها ورد المظالم، ونشر ثقافة التسامح بين المواطنين، ودعم الترابط الأسري بين أبناء شعبنا.

وأشاد بالدور الإيجابي للمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح في خلق مبادرات إيجابية بنّاءة، تُرغّب في الصلح الأهلي، وتعززه، وتُسهم مع المؤسسة القضائية والشرطية بمكافحة الظواهر السلبية، بما يعود بالنفع على الصالح العام.
 

النائب العام يؤكد على دور العائلات والوجهاء في تعزيز الاستقرار الأهلي 131896500_3573175992770086_3282748613725979373_n 131661262_3573175382770147_1533893266188660330_n
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