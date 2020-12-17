النائب العام يؤكد على دور العائلات والوجهاء في تعزيز الاستقرار الأهلي

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء المدهون، خلال استقباله لمختار ووجهاء وشباب عائلة أبو شريعة، على استمرارية نهج النيابة العامة في الانفتاح على المجتمع المدني بكافة مكوناته؛ لتعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق السلم الأهلي.

وشدد المستشار المدهون خلال اللقاء، على ترسيخ العدالة، والاحتكام لسيادة القانون في استعادة الحقوق لأصحابها ورد المظالم، ونشر ثقافة التسامح بين المواطنين، ودعم الترابط الأسري بين أبناء شعبنا.

وأشاد بالدور الإيجابي للمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح في خلق مبادرات إيجابية بنّاءة، تُرغّب في الصلح الأهلي، وتعززه، وتُسهم مع المؤسسة القضائية والشرطية بمكافحة الظواهر السلبية، بما يعود بالنفع على الصالح العام.

