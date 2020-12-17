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خلال ورشة عمل

سلطة الأراضي تناقش مهام الإدارة العامة للأراضي والعقارات " الطابو "

17 كانون أول / ديسمبر 2020 11:46

سلطة الأراضي تناقش مهام الإدارة العامة للأراضي والعقارات " الطابو "
سلطة الأراضي تناقش مهام الإدارة العامة للأراضي والعقارات

غزة- الرأي

افتتح  ماهر أبو صبحة رئيس سلطة الأراضي،  ورشة عمل تعريفية بمهام الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو.

وأكد ضرورة أن يكون لدى جميع الموظفين في كل الإدارات معرفة ودراية كافية بالإدارات والاقسام داخل سلطة الأراضي إضافة الى أهمية معرفة تصنيف الأراضي وانواعها.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الوحدة القانونية في سلطة الأراضي بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية أ. ناصر شابط ومدير الوحدة القانونية أ. موفق علوان واستهدفت عدد من الموظفين في الإدارات المختلفة والموظفين الجدد حيث تناولت أ. هبه الديب المساعد القانوني في الوحدة القانونية عدة محاور أساسية تمحورت حول التعريف بسلطة الأراضي و بالإدارة العامة لتسجيل للأراضي والعقارات وأنواع الأراضي وأنواع المعاملات المنفذة في الإدارة والإجراءات المتبعة في تنفيذ المعاملات والأوراق الواجب تناولها عند الرغبة في التسجيل ومراحل التواقيع على المعاملات ومن جهته قال مدير عام الشئون المالية والإدارية أ. ناصر شابط ان هذه الورشة جزء من سلسلة دورات وورشات تدريبية تسعى من خلالها سلطة الأراضي لتطوير الكادر البشري والارتقاء بالعمل المؤسسي
 

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