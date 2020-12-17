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مباحث تموين الوسطى تضبط "220" دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

17 كانون أول / ديسمبر 2020 12:33

مباحث تموين الوسطى تضبط "220" دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
مباحث تموين الوسطى تضبط

الوسطى- الرأي

 قالت مباحث التموين في المحافظة الوسطى، إنها ضبطت كمية من الدجاج الغير صالح للاستهلاك الآدمي وذلك بعد ورود معلومات عن وجود شاحنة محملة بالدجاج المريض متجهة من غزة إلى الوسطى.

وذكرت مباحث التموين أنها تابعت القضية وقامت بعمل نقطة تفتيش على طريق صلاح الدين ، وضبطت الشاحنة وهي تعود للتاجر(أ.س) .


وأضافت مباحث التموين أنه تم التواصل مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة قسم البيطرة كذلك تم التواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني وتم فحص الكمية المذكورة ، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي . 


وأشارت مباحث التموين أنه تم إحالة القضية للجهات المختصة لإتمام الاجراءات القانونية اللازمة.
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