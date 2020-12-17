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مرور الوسطى تُطلق حملة للتوعية بمخاطر السرعة الزائدة

17 كانون أول / ديسمبر 2020 12:54

مرور الوسطى تُطلق حملة للتوعية بمخاطر السرعة الزائدة
مرور الوسطى تُطلق حملة للتوعية بمخاطر السرعة الزائدة

الوسطى- الرأي

أطلق قسم الارشاد بشرطة المرور بالمحافظة الوسطى،  حملة توعوية تستهدف السائقين في النصيرات، وذلك لحثهم على تجنب السرعة الزائدة وخصوصاً في فصل الشتاء تجنباً للانزلاقات وحوادث الطرق.

ودعا قسم الارشاد السائقين لاتباع إجراءات السلامة والوقاية والالتزام بقرار حظر التجوال الذي أقرته وزارة الداخلية ضمن خطتها للحد من تفشي جائحة "كورونا".

يذكر أن قسم الارشاد بمرور الوسطى يعمل وفق خطة معدة مسبقا ويستهدف فئات المجتمع المختلفة وخاصةً السائقين بمحاضرات وحملات توعوية لنشر الثقافة المرورية السليمة حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

14169_0 مرور الوسطى تُطلق حملة للتوعية بمخاطر السرعة الزائدة
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