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القضاء العسكري تبحث التعاون مع نقابة المحامين

17 كانون أول / ديسمبر 2020 01:05

القضاء العسكري تبحث التعاون مع نقابة المحامين
القضاء العسكري تبحث التعاون مع نقابة المحامين

غزة- الرأي

بحثت هيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية التعاون المشترك مع نقابة المحامين الفلسطينيين، وذلك خلال زيارتها لمقر النقابة في مدينة غزة.

وشارك في الزيارة كل من رئيس هيئة القضاء العسكري المستشار العميد د. أمين نوفل وعدد من مدراء الإدارات في الهيئة، وكان في استقبالهم نقيب المحامين أ. عبد العزيز الغلايني وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

وناقش المجتمعون أهمية استمرار دور نقابة المحاميين في انتداب عدد من المحامين للترافع والدفاع عن المتهمين الذين لا يستطيعون توكيل محامي.

وأكد العميد نوفل حرص القضاء العسكري على تقديم كافة سبل الدعم وخاصة في مجال التدريب العملي، وعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال القضاء العسكري واختصاصاته للمحامين الجدد والمزاولين.

وأشار إلى أهمية الزيارة في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين القضاء العسكري ونقابة المحامين في كافة المجالات المشتركة.

بدوره، عبر الغلايني عن تقدير نقابة المحامين لدور القضاء العسكري في التنسيق والمتابعة مع النقابة من أجل تطوير خدمة التقاضي بصورة نزيهة وشفافة.

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