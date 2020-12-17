العمل النسائي بالأوقاف يجيز السند لثماني قارئات

غزة- الرأي

عقدت لجنة اختبارات السند بقسم التلاوة والتجويد التابع للعمل النسائي بالأوقاف في المحافظة الوسطى لجنة لاختبار قراءة السند المتصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم براوية حفص, لإجازة السند لثماني قارئات, منهم ثلاث شقيقات من عائلة أبو زبيدة.

وتكونت اللجنة كل من فضيلة الشيخ المقرئ جميل منصور والمقرئتان غدير النجار وشفا الطرشاوي

بدورها أوضحت المدير العام أ. كفاح الرملي أنه تم تشكيل لجان اختبارات معتمدة في مختلف المحافظات بهدف توسيع دائرة العمل في القسم وتسهيل المهام على الطالبات والقارئات في أوقات الطوارئ والظروف العادية.

من جهتها ثمنت رئيس القسم تغريد مريش جهود الطالبات الثلاثة روان وروينا ورواء إياد أبو زبيدة اللواتي حصلن على السند برعاية وإشراف والدتهن المقرئة المتطوعة ليلى أبو زبيدة, وانجازهن المتميز في قراءة القرآن الكريم وتحصيلهن الجامعي.

وأوضحت مريش أن اختبارات السند تُعقد ضمن منهجية موحدة في الأداء والتقييم ومتعارف عليها لدى جميع مدرسات الأحكام وأعضاء اللجان والطالبات, مقدمة شكرها للمدرسات اللواتي يعملن ضمن التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل جائحة كرونا

