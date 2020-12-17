وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تصلح عطلاً فنياً في مضخة للصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري تبحث التعاون مع نقابة المحامين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال فتاة قرب مصلى الرحمة وكالة الرأي الفلسطينية "الأعلى للقضاء" تناقش تقييم الدورات مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية مرور الوسطى تُطلق حملة للتوعية بمخاطر السرعة الزائدة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث تموين الوسطى تضبط "220" دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكالة الرأي الفلسطينية بحر: وزارة الداخلية درعاً حامياً للوطن والمواطن وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات تتفقد ملف كورونا بمستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تناقش مهام الإدارة العامة للأراضي والعقارات " الطابو " وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: 10 آلاف عنصر سينتشرون لتطبيق حظر التجوال
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تنظم 120 جولة تفتيشية على الأسواق والمصانع

17 كانون أول / ديسمبر 2020 01:22

الاقتصاد تنظم 120 جولة تفتيشية على الأسواق والمصانع
الاقتصاد تنظم 120 جولة تفتيشية على الأسواق والمصانع

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 120 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 7  جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 12 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في  المحافظى الوسطى.
في حين نظم قسم الصناعات الغذائية وحماية المستهلك  جولات على المصانع في محافظة رفح لمتابعة إجراءات التراخيص والسلامة.
كلك تابعت لجنة إدارة الجودة في دائرة التنمية الصناعية فحوصات لمنظمات الغاز لضمان الجودة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تفتتح مختبر التطوير التقني ونقل التكنولوجيا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟