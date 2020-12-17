الاقتصاد تنظم 120 جولة تفتيشية على الأسواق والمصانع

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 120 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 7 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 12 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في المحافظى الوسطى.

في حين نظم قسم الصناعات الغذائية وحماية المستهلك جولات على المصانع في محافظة رفح لمتابعة إجراءات التراخيص والسلامة.

كلك تابعت لجنة إدارة الجودة في دائرة التنمية الصناعية فحوصات لمنظمات الغاز لضمان الجودة.