صاروخ ميسي يطيح بريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي العديد من الأهداف المذهلة، حيث أنه اشتهر بمهارته الخارقة وتم تلقيبه بأنه لاعب من كوكب أخر، ويعتبر البعض أنه لا يوجد لاعب على وجه الكرة الأرضية يمتلك مهارات مثل التي يمتلكها البرغوث في المراوغة.

ولكن الهدف الذى لن يتمكن عشاق النجم ليونيل ميسي من نسيانه هو الذى سجله في شباك ريال مدريد في الدقيقة 86 من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011، عندما منح البارسا أول خطوة في التأهل للنهائى والإطاحة بالفريق الملكى من البطولة، حيث انتهت المباراة بفوز البلوجرانا بهدفين نظيفين، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل بنتيجة 1-1.