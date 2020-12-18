ليفربول يحقق 50 فوزا بفارق هدف في تاريح البريميرليج وفيرمينو الحاسم

انفرد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بصدارة الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق فوزا قاتلا على ضيفه توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، فى قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن هذا الفوز رقم 50 للريدز بفارق هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بمسماه الجديد، (2-1 في 26 مناسبة) و(1-0 في 16 مناسبة).

وأوضح الموقع الرسمي أن البرازيلي روبرتو فيرمينو سجل الهدف الحاسم في عشر مناسبات، أكثر من أي لاعب آخر في صفوف الريدز خلال تلك الفترة.

وأشار الموقع إلى أنه في المواسم الثلاثة الماضية، سجل ليفربول أهدافًا متأخرة للفوز على توتنهام 2-1 في آنفيلد، في موسم 2018/19، ضمن هدف توبي ألديرفيريلد في مرماه في الدقيقة 90 النقاط للريدز، في حين أن ركلة الجزاء التي سجلها صلاح في الموسم الماضي حسمت الانتصار.

رأسية فيرمينو الرائعة في اللحظة الأخيرة جعلت الموسم الجاري مشمولاً في هذا الإنجاز، ويعني أيضًا أن فريق كلوب حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري ضد توتنهام، تم حسم كل من تلك المباريات بهدف واحد، وكان فيرمينو مسؤولاً عن آخر هدفين.

سجل النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول للريدز في الدقيقة 26 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا تصدر بهم قائمة هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020-2021 متساويا مع الثنائى سون هيونج مين مهاجم توتنهام، ودومينيك كالفيرت ليوين هداف ايفرتون الذي فشل في التسجيل اليوم خلال مباراة فريقه ضد ليستر سيتي.

وأدرك الكوري الجنوبى سون هيونج مين التعادل لصالح السبيرز في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

وأحرز البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز القاتل لصالح ليفربول من رأسية رائعة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ينفرد ليفربول لصدارة جدول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الذى تراجع للمركز الثانى بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة عقب مرور 13 جولة من المسابقة.