10 كباتن يختارون محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم

منح 10 كباتن بين منتخبات العالم أصواتهم للدولي المصري محمد صلاح أصواتهم في سباق أفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" والتي حظي فيها البولندي روربرت ليفاندوفيسكي على لقب الأفضل لأول مرة بتاريخه.

وجاء كباتن منتخبات: "مصر، الأردن، قيرغستان، ناميبيا، نيبال، فلسطين، قطر، سوريا، تونس، أوغندا" بواقع 5 دول عربية، ودولتين أفريقيتين، و3 من آسيا، بينما غاب عنه التصويت من قارة أوروبا والأمريكيتين

محمد صلاح



وشارك حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في استفتاء جائزة أفضل لاعب في العالم حيث منح مدرب الفراعنة تصويته الى كل من: "محمد صلاح – روبرت ليفاندوفيسكي – ليونيل ميسي" على التوالي.

ويشارك المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية وكباتن الفرق أيضاً في الاستفتاء بجانب مجموعة من الإعلاميين المشاركين عبر قنوات الفيفا التي تحتص باختيارهم.

ومنح منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم، وكابتن الفريق يوسف المساكني صوتيهما للنجم المصري محمد صلاح في الاستفتاء وجاء اختيار منذر الكبير كالتالي: "محمد صلاح – كيليان مبابي – ساديو ماني".

بينما جاء تصويت يوسف المساكني الى كل من: "محمد صلاح – ليونيل ميسي – كريستيانو رونالدو".

يأتي ذلك في الوقت الذي منح فيه عبد الله السعيد كابتن منتخب مصر الأول صوته في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم الى الدولي المصري محمد صلاح الحاصل على أفضل سادس لاعب في العالم في النتيجة النهائية التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عقب الإعلان عن الجوائز التي حظي فيها البولندي روربرت ليفاندوفيسكي على لقب أفضل لاعب في العالم.

وجاء تصويت عبد الله السعيد لكل من: "محمد صلاح – ليونيل ميسي – كيفين دي بروين" على التوالي.

أبدى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ سعادته الكبيرة، بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بالعام الجارى 2020، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذي أقيم في مدينة زيورخ السويسرية لتوزيع جوائز الأفضل " The Best" لعام 2020.

وقال ليفاندوفسكي عقب استلامه الجائزة :"لقد فزنا بكل شيء كان من الممكن تحقيقه، كان أهم شيء هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لقد وجدت أنه يجب أن تؤمن دائمًا ثم ستكافأ".

أفضل لاعب في العالم



وتابع نجم البايرن، قائلا :"أنا فخور وسعيد للغاية، هذا يوم رائع بالنسبة لي ولزملائي في الفريق، إنه شعور لا يصدق".

واختتم ليفاندوفسكي قائلا :"إنه لأمر مميز أن أفوز بهذه الجائزة في عهد ميسي وكريستيانو رونالدو".

وحصد ليفاندوفسكى جائزة الأفضل في العالم 2020 "ذا بيست"، متفوقا على الثنائى الأسطورى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى.

وتوج ليفاندوفسكى بالعديد من الألقاب خلال العام الجارى 2020 الذى يعد الأفضل في مسيرته الكروية سواء على المستوى الفردى أو الجماعى بقميص العملاق البافارى.

وساهم ليفاندوفسكى فى تتويج بايرن ميونخ بخمسة ألقاب هذا الموسم وهى: الدوري الألماني، كأس ألمانيا، كأس السوبر الألمانى، دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى.

ويقام حفل جوائز الأفضل "The Best" افتراضيا على غرار ما حدث مؤخرا فى قرعة دوري أبطال أوروبا حرصًا على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، وسيكون الاختيار هذا العام كما هو معتاد بالترشيح والتصويت من كل أعضاء أسرة كرة القدم فى العالم حتى المشجعين.

وكان من المقرر إلغاء جوائز الأفضل هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتراجع الفيفا ويحدد اليوم الخميس 17 ديسمبر موعدا للحفل.

وكان الكرواتى لوكا مودريتش قد فاز بجائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2018 من الاتحاد الدولى لكرة القدم فى نسختها الأولى بعد انفصالها عن جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التابعة لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فى حين حصد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى جائزة العام الماضى 2019