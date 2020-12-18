الغصين يستقبل وفدًا من اتحاد شركات(PITA)لتعزيز التعاون بينهما

غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين ومدير عام التشغيل م.ماهر أبو ريا وفدًا من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA)، بهدف تعزيز الشراكة والعمل بين الطرفين.

وضم الوفد أ. رامي أبو عون نائب مجلس إدارة الاتحاد، و د.علاء الدين المبحوح عضو مجلس الإدارة، وأ. رامي أبو شعبان المدير الاقليمي.

وبحث الجانبان آليات التعاون المشترك، من أجل تعزيز وتسهيل وصول الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلي سوق العمل من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم.

كما وبحث الحضور تعزيز فرص خريجي تكنولوجيا المعلومات في مشاريع التشغيل المؤقت، ومساهمة القطاع الخاص في تعظيم الاستفادة منها.

