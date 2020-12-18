الزراعة توجه نداءً عاجلاً لإغاثة المزارعين المتضررين جراء المنخفض

غزة-الرأي

وجهت وزارة الزراعة الفلسطينية، نداءً عاجلاُ إلى شركاءها من منظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية، لإغاثة وتقديم مساعدات طارئة للمزارعين المتضررين من المنخفض الجوي شمال قطاع غزة.

ودعت الوزارة كافة الجهات ذات العلاقة بالطوارئ، إلى مساندتها، في الاستجابة لنداءات الاستغاثة من مزارعين التوت الأرضي وبعض محاصيل الخضار التى غمرت مياه الأمطار أراضيهم الزراعية شمال القطاع.

وذكرت الوزارة أن طواقهما، قامت حتى ساعات متأخرة من الخميس، بمعاينة الأراضي المتضررة والتواصل مع لجان الطوارئ والبلديات للتدخل، مبينة أن ارتفاع مستوى الأمطار أدى إلى غمر أجزاء كبيرة من المحصول، كما أدت كمية الأمطار الغزيرة إلى ردم السواتر الترابية المحيطة بالمزارع وخراب أجزاء أخرى من المحصول.

