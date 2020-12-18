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الدفاع المدني يُنفذ 92 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي

18 كانون أول / ديسمبر 2020 09:08

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غزة-الرأي

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة 92 مهمة، منذ بدء المنخفض الجوي صباح  الأربعاء.

كما عملت طواقم الإنقاذ على شفط مياه الأمطار من 20 منزلاً ومكانا عامًا، وأزالت الخطر في منزلين تعرضا لسقوط الجدران وأضرار جزئية فيها.

وأضافت أن الطواقم أخلت 34 مواطنًا ونقلتهم إلى أماكن آمنة، كما تفقدت 14 تجمعًا للمياه وفتحت مصارف مياه الأمطار المغلقة بالأتربة لتسهيل انسيابها.

وأكدت أن طواقمها سحبت سبع سيارات مدنية علقت في تجمعات للمياه في الشوارع، وتعاملت مع ثلاث حوادث سقوط أعمدة وخزانات مياه وتطاير ألواح معدنية.

وقالت إنها أخمدت 12 حريقا متعددة الأسباب، لم تسفر عن أي إصابات بشرية، في مختلف محافظات القطاع.

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