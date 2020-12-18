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الداخلية تفتتح مشروع الرماية الإلكترونيـة "المحاكاة"

18 كانون أول / ديسمبر 2020 10:16

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غزة-الرأي

افتتحت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني،  الخميس، مشروع الرماية الإلكترونية "المحاكاة" بمقرها غرب مدينة غزة.

وحضر الافتتاح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر ووكيـل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم ومدير عام مديرية التدريب العميد محمد خلف وعدد من مدراء الإدارات والوحدات والضبــاط.

واطلع النائب بحـر واللواء أبو نعيم على التدريبــات الميدانية للدورات العسكريــة، والتي تنوعت بين تدريبات اللياقة البدنية، وتدريبات مهارات الميدان، والمشــاة، وعصا "التونفـا"، والأسلحة الخفيفة، والإنزال، والقتال المتلاحم.

وثمّن بحـر جهود التدريب في توفير الأدوات اللازمـة لإنجاح العملية التدريبيــة وتأهيل منتسبي الداخلية، بالشكل الذي يُحقق تطور الوزارة وتعزيز دورها في مواجهة تعقيدات العمل في ظروف غزة.

ويُعـد تطبيق مشروع "الرماية الالكترونية" خطوة متقدمة على مستوى الداخلية، باعتباره عملاً تكتيكياً سيُوفر الوقت والجهد والمال، لاستبداله الرصاص الحي بأشعة الليزر في التدريب.

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