بلدية غزة تدعو المواطنين لإتباع الإرشادات للتعامل مع المنخفضات الجوية

غزة-الرأي

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية وعدم إلقاء النفايات في الشوارع لتلافي دخولها لمصارف مياه الأمطار وانسدادها وحدوث تجمعات للمياه، وكذلك ضرورة الحفاظ على مصارف مياه الأمطار والتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي 115 للإبلاغ عن الشكاوي المتعلقة بالمنخفض الجوي وخدمات البلدية الأخرى.

وأكدت البلدية أن الجهود منذ يوم أمس تركزت على المناطق المنخفضة التي تتجمع بها مياه الأمطار، حيث تم تصريف نحو 10 تجمعات في مناطق مختلفة من المدينة أبرزها: منطقة الحدبة في حي الزيتون جنوب المدينة، وتقاطع شارعي 8 و25 جنوب المدينة، وشارع عاشور متفرع من شارع 25، وشارع الكلية الجامعية، وشارع الوحيدي في تل الهوا، وفي منطقة النفق " المنارة ".

وأضافت أن طواقمها عملت بدء المنخفض وحتى كتابة التقرير على الاستعداد للمنخفض و معالجة آثاره وتصريف مياه الأمطار.

و أشارت إلى أن طواقمها عالجا نحو 90 إشارة طفح للصرف الصحي التي حدثت بسبب دخول مياه الأمطار لشبكات الصرف الصحي وربط العديد من المواطنين بسلوك خاطئ لمصارف مياه المطار بالصرف الصحي والسلوك و فتح أغطية المناهل.

وأوضحت البلدية أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ مساء يوم أمس الأربعاء وحتى ظهيرة اليوم الخميس بلغت نحو 110 ملم لتبلغ الكمية منذ بدء الموسم نحو 250 ملم وهي كمية كبيرة نسبياً وتعادل أكثر من نصف متوسط المعدل السنوي الطبيعي الذي يبلغ نحو 400 ملم.

وأهابت البلدية بالمواطنين بضرورة الحفاظ على أغطية المناهل وعدم العبث بها ومنع سرقتها من قبل العابثين لمنع وقوع حوادث سير وانزلاق المارة بداخلها، وكذلك دخول النفايات لمصارف مياه الأمطار وانسداد شبكات التصريف وحدوث تجمعات للمياه .