وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 311 قضية متنوعة تحقيقا للامن والاستقرار وكالة الرأي الفلسطينية إسقاط طائرة مراقبة تابعة لجيش الاحتلال بمواجهات كفرقدوم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يفتحون النار صوب الصحفيين شمال شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية شوارع قطاع غزة خلال حظر التجوال اليوم وكالة الرأي الفلسطينية طبيب فلسطيني في ووهان: خياران للسيطرة على كورونا بفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تدعو المواطنين لإتباع الإرشادات للتعامل مع المنخفضات الجوية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تواصل إخماد حريق نشب بمكب نفايات جحر الديك وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و997 إصابة جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تفتتح مشروع الرماية الإلكترونيـة "المحاكاة" وكالة الرأي الفلسطينية مركز حقوقي يطالب بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الأراضي تتعهد بملاحقة تجار الاراضي الحكومية

18 كانون أول / ديسمبر 2020 03:20

1
1

غزة-الرأي

ازالت طواقم التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي تعديات على أرض حكومية بمساحة 5 دونمات تقع في القسيمة 33 قطعة 2358 من أراضي رفح.

وطالبت سلطة الأراضي في بيان لها المواطنين بعدم الشراء أو البيع في هذه الأرض داعية  المواطنين ممن تتعرضوا للنصب من قبل تجار الأراضي الحكومية بالشراء في هذه الأرض بالتوجه الى سلطة الأراضي وتقديم شكوى مصحوبة بشكوى مقدمة لشرطة محافظة رفح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم الموافق 22/12/2020 .

وأكدت سلطة الأراضي على أنها ستقف بكل قوة مع المواطن في استرداد حقه وملاحقة سماسرة الأراضي الحكومية وتقديمهم للقضاء .

وفي السياق ذاته قالت سلطة الأراضي أن عدم تقديم شكاوى من المواطنين الذين قاموا بالشراء في هذه الأرض سيضعهم في نفس الموقف القانوني اسوة بتجار الأراضي الحكومية وسيعرضهم للمساءلة والمحاسبة القانونية وخسارة أموالهم .
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تفتتح مختبر التطوير التقني ونقل التكنولوجيا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟