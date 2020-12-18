سلطة الأراضي تتعهد بملاحقة تجار الاراضي الحكومية

غزة-الرأي

ازالت طواقم التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي تعديات على أرض حكومية بمساحة 5 دونمات تقع في القسيمة 33 قطعة 2358 من أراضي رفح.

وطالبت سلطة الأراضي في بيان لها المواطنين بعدم الشراء أو البيع في هذه الأرض داعية المواطنين ممن تتعرضوا للنصب من قبل تجار الأراضي الحكومية بالشراء في هذه الأرض بالتوجه الى سلطة الأراضي وتقديم شكوى مصحوبة بشكوى مقدمة لشرطة محافظة رفح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم الموافق 22/12/2020 .

وأكدت سلطة الأراضي على أنها ستقف بكل قوة مع المواطن في استرداد حقه وملاحقة سماسرة الأراضي الحكومية وتقديمهم للقضاء .

وفي السياق ذاته قالت سلطة الأراضي أن عدم تقديم شكاوى من المواطنين الذين قاموا بالشراء في هذه الأرض سيضعهم في نفس الموقف القانوني اسوة بتجار الأراضي الحكومية وسيعرضهم للمساءلة والمحاسبة القانونية وخسارة أموالهم .

