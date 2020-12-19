وكالة الرأي الفلسطينية عجز يطرأ على جدول توزيع الكهرباء بعد وصول العجز لـ53% وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب في وجهه خلال مواجهات مع الاحتلال برام الله وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحطمون مركبات المواطنين جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقمع مسيرة سلمية أسبوعية في سلفيت المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تتعهد بملاحقة تجار الاراضي الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 311 قضية متنوعة تحقيقا للامن والاستقرار وكالة الرأي الفلسطينية إسقاط طائرة مراقبة تابعة لجيش الاحتلال بمواجهات كفرقدوم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يفتحون النار صوب الصحفيين شمال شرق رام الله
أخبار » الرياضة و الملاعب

مانشستر سيتى في اختبار صعب أمام ساوثهامبتون اليوم

19 كانون أول / ديسمبر 2020 05:49

1
1

يحل مانشستر سيتى ضيفا على نظيره ساوثهامبتون، بملعب ساينت مارى، في تمام الخامسة مساء، اليوم السبت، لخوض مباراة الجولة الرابعة عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أنهى السيتيزنز مباراته الأخيرة في البريميرليج، بالتعادل مع وست بروميتش البيون بنتيجة 1-1.

ويعد لقاء اليوم، اختبارا صعبا للإسبانى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى، حيث أن ساوثهامبتون يقدم موسما استثنايا، بعد أن نجح في الوصول للمركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة .

ومن المتوقع أن تبذل كتيبة جوارديولا قصارى جهدها، لتحقيق الفوز بمباراة اليوم، للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنهم يحتلون المركز التاسع في ترتيب البريميرليج، برصيد 20 نقطة.

وعلى الجانب الأخر سيحاول ساوثهامبتون استغلال عامل الأرض والطفرة الرائعة التي تميزهم منذ بداية الموسم، لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي لحصد الثلاث نقاط ورفع رصيده إلي 27 نقطة للتقدم إلى وصافة جدول البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تفتتح مختبر التطوير التقني ونقل التكنولوجيا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟