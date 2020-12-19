مانشستر سيتى في اختبار صعب أمام ساوثهامبتون اليوم

يحل مانشستر سيتى ضيفا على نظيره ساوثهامبتون، بملعب ساينت مارى، في تمام الخامسة مساء، اليوم السبت، لخوض مباراة الجولة الرابعة عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أنهى السيتيزنز مباراته الأخيرة في البريميرليج، بالتعادل مع وست بروميتش البيون بنتيجة 1-1.

ويعد لقاء اليوم، اختبارا صعبا للإسبانى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى، حيث أن ساوثهامبتون يقدم موسما استثنايا، بعد أن نجح في الوصول للمركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة .

ومن المتوقع أن تبذل كتيبة جوارديولا قصارى جهدها، لتحقيق الفوز بمباراة اليوم، للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنهم يحتلون المركز التاسع في ترتيب البريميرليج، برصيد 20 نقطة.

وعلى الجانب الأخر سيحاول ساوثهامبتون استغلال عامل الأرض والطفرة الرائعة التي تميزهم منذ بداية الموسم، لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي لحصد الثلاث نقاط ورفع رصيده إلي 27 نقطة للتقدم إلى وصافة جدول البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثالث برصيد 24 نقطة.