زيدان ينوي اجراء العديد من التغييرات في تشكيل الريال أمام إيبار

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، ينوي إجراء العديد من التغييرات على تشكيل الملكي الأساسي، خلال مواجهة مضيفه إيبار في اللقاء المقرر له بعد غد الأحد ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه من المتوقع إجراء مداورة بين اللاعبين، بعد غد الأحد ضد إيبار، مع عودة جميع اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة عقب التعافي من الإصابات، باستثناء البلجيكي إيدين هازارد.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان سيريح عددا من اللاعبين من المشاركة في تشكيل الريال الأساسي، وعلى رأسهم الفرنسيان رافائيل فاران وفيرلاند ميندي والكرواتي لوكا مودريتش والعائد مؤخرا من الإصابة داني كارباخال.

واشارت الصحيفة إلى أن ضغط المباريات في الفترة المقبلة، يجبر زيدان على اجراء التغييرات حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابات العضلية، التي قد تبعدهم عن المشاركة في اللقاءات.

وسيواجه ريال مدريد نظيره غرناطة يوم الأربعاء على ملعب "الفريدو دي ستيفانو" في الجولة الـ15 من الليجا، أي بعد 3 أيام فقط من مباراة إيبار.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن فريقي أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد صاحبي المركزين الأول والثاني.