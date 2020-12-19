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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

معلومات يجمعها واتساب عن المستخدمين

19 كانون أول / ديسمبر 2020 06:28

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قال موقع "إنديا توداي" إنه رغم استخدام تطبيق "واتساب" للتواصل الاجتماعي نظام تشفير الرسائل، إلا أنه يواصل جمع الكثير من البيانات عن مستخدميه، وأوضح المصدر أنه بإمكان مستخدمى هواتف "آيفون" معرفة جميع المعلومات التي يجمعها "واتساب" منهم.
 
ووفقا لموقع "سكاى نيوز"، أضاف المصدر: "وذلك على اعتبار أن متجر أبل يفرض على جميع التطبيقات توضيح البيانات التي تجمعها من مستخدميها، في إطار الشفافية".
 
وفيما يلي المعلومات التي يجمعها واتساب من كل مستخدم:
 
1- نوع الجهاز: يعرف واتساب نوع هاتفك وإصداره ونظام تشغيله.
 
2- بيانات الاستخدام: يعرف واتساب مدة استخدامك للتطبيق وفي أي وقت بالضبط ولأي غرض (مكلمات صوتية أو مرئية أو محادثات).
 
3- المشتريات: تتعلق بأي عملية شراء قمت بها باستخدام واتساب. 
 
4- الموقع: مكان تواجدك وفي أي مدينة وفي أي منطقة، (ولكن ليس في أي منزل).
 
5- معلومات الاتصال: بالطبع رقم هاتفك.
 
6- جهات الاتصال: بإمكان واتساب الوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك في قائمة الاتصال.
 
7- المعلومات المالية: يجمع التطبيق الشهير تفاصيل معلومات الدفع، عندما تستخدم WhatsApp Pay.
 

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