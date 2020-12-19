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الأشغال وبلدية بيت لاهيا تواصلان إصلاح الشوارع الترابية بالشمال

19 كانون أول / ديسمبر 2020 06:59

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غزة-الرأي

واصلت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع بلدية بيت لاهيا جهودها في حماية أراضى المزارعين بعد تعرضها للغرق نتيجة المنخفض الذي تعرض له قطاع غزة.
بدورها، كثفت الإدارة العامة للآليات والورش جهودها في إصلاح الأضرار التي لحقت في الشوارع الترابية وبعض أراضي المزارعين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقامت الإدارة العامة للآليات بالعديد من الإصلاحات في الشوارع الترابية المؤدية للأراضى الزراعية في بيت لاهيا نتيجة تأثرها بالمنخفض الجوي منذ الخميس الماضى وحتى امس .
 

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