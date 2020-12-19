زراعة الشمال تواصل حصر الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير

غزة-الرأي

تواصل مديرية زراعة شمال غزة حصر أضرار مزارعي الفراولة ومحاصيل الخضار الاخرى في محافظة الشمال،حيث شارك مع المديرية بعض المؤسسات العاملة في مجال الزراعة

وخلال الجولات الميدانية المستمرة تم معاينة 60 مزرعة فراولة متضررة في مناطق متفرقة من بيت لاهيا،وسيتم استكمال العمل لاحقا لعدم القدرة على الوصول لبعض المناطق بسبب دمار مساحات كبيرة من الشوارع الزراعية وعدم القدرة على استصلاحها حتى اللحظة.

وفي السياق ذاته، تواصل الطواقم الفنية في بلدية بيت لاهيا بالتعاون مع وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان العمل على استصلاح تلك الشوارع لتسهيل وصول المزارعين إلى اراضيهم بسهولة.

