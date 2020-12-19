بلدية خان يونس تشرع بتطوير البنية التحتية لسوق الخان المركزي

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية لسوق الخان المركزي الواقع وسط المدينة، وذلك ضمن مساعيها المبذولة لتحسين واقع الخدمة المقدمة من خلال الأسواق التابعة لها في ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا.

وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن مساهمة البلدية من المشروع والذي يتم تمويله من منظمة الفاو العالمية بقيمة (1,200,000) دولارًا، لافتًا إلى أن مساهمة البلدية في المشروع تشمل إنشاء شبكة مياه وصرف صحي وتجميع وتصريف مياه الأمطار.

وبين م. البطة أهمية مساهمة البلدية ضمن مشروع تطوير سوق الخان جاء والتي تأتي في إطار مساعي تطوير المشاريع التنموية المدرجة ضمن خطتها الاستراتيجية وتحسين خدماتها في القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن تطوير سوق الخان يأتي نتاج التعاون المشترك بين البلدية ووزارة الزراعة الفلسطينية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).

وأكد م. البطة على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تأمين الخدمة المناسبة للمزارعين والتجار والوسطاء من خلال توفير مكان لبيع المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أثره الكبير الرامي إلى تطوير الحركة التجارية في المدينة والمساعدة في توفر فرصاً جديدة للعمل، بالإضافة إلى مواكبة توسع المدينة ونموها وإزدياد الحركة التجارية وخدمة كافة المستفيدين من العملية الزراعية .

ومن جانبه أوضح المشرف على المشروع بالبلدية م. سلامة شراب أن أعمال مساهمة البلدية تشمل إنشاء شبكة مياه بطول (400) متر بأقطار (4) إنش و(63) ملم، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة صرف صحي بطول (220) مترًا ، وشبكة تجميع وتصريف مياه الأمطار على مساحة (8,000) متر مربع بأقطار تتراوح (360ملم إلى 400 ملم).

وأشار إلى أن مشروع سوق الخان يشمل إنشاء مرافق وثلاجات زراعية جديدة وتهيئة مواقف السيارات وإعادة تأهيل بعض الشوارع المحيطة بالإضافة إلى تزويد السوق بنظام الطاقة الشمسية تماشياً مع أجندة التنمية المستدامة .