مايكل أوين: محمد صلاح تحول إلى هداف بارع ويتخذ القرار الصحيح دائما

أكد مايكل أوين، أسطورة نادى ليفربول، أن النجم المصرى محمد صلاح تطور إلى هداف بارع بعد فوز الريدز على كريستال بالاس، وبدأ محمد صلاح على مقاعد البدلاء فى فوز ليفربول 7-0 خارج أرضه على كريستال بالاس فى "سيلهيرست بارك" يوم السبت، وسجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هدفين، بينما قدم أيضًا تمريرة حاسمة بعد استبداله بساديو مانى فى الشوط الثانى.

ووصل عدد أهداف صلاح يوم السبت إلى 16 هدفا وأربع تمريرات حاسمة فى 21 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وفى حديثه عن صلاح، أشاد مايكل أوين بالمهاجم لتحسينه اللمسة الأخيرة منذ عودته إلى إنجلترا فى عام 2017.

وقال أوين عبر موقع "الدوري الانجليزي": "لقد تحسن فى روما، حتى فى ليفربول عندما جاء لأول مرة، كان بإمكانك أن ترى أنه يتحسن، أفضل بكثير مما كان عليه فى تشيلسي".

أضاف: "الآن لقد تحول إلى هداف بارع بشكل لا يصدق، من النادر أن يضيع الفرص، يقوم دائمًا باختيار القرار الصحيح، سواء كان يمررها، سواء كان خارج منطقة الجزاء".

وواصل: "لديه القوة، لديه المكر، يمكنه أن يتأقلم، يمكنه أخذ الكرة حول حارس المرمى، لقد حقق إنجازًا كبيرًا الآن أمام المرمى".

وحصل محمد صلاح على تقييم رائع بعد مشاركته بديل فى الدقيقة 57 بدلًا من ساديو مانى، ومنحت شبكة "WhoScored" الشهيرة بالإحصائيات تقييم 8.9 لصالح محمد صلاح على أداء المميز فى الدقائق التى لعبها فى المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 31 فى صدارة ترتيب الدوري الانجليزي، فيما يتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 فى المركز الـ12 بجدول الترتيب.