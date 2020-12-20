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ليون يتصدر الدوري الفرنسي برباعية في شباك نيس

20 كانون أول / ديسمبر 2020 05:38

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تصدر فريق أولمبيك ليون ترتيب الدوري الفرنسي، بعد أن حقق فوزا عريضا على مضيفه نيس، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آليانز ريفييرا"، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2020-2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم ليون 2-1، حيث سجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الأول لفريق أولمبيك ليون في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وأضاف مهاجم منتخب زيمبابوي تينوتيندا كاديويري الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وسجل أمين جويري هدف نيس الوحيد في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني، سجل المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي الهدف الثالث لفريق ليون في الدقيقة 63، قبل أن يختتم النجم الشاب حسام عوار أهداف فريقه في الدقيقة 73.

بتلك النتيجة يحتل أولمبيك ليون صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا برصيد 33 نقطة، انتظارا لنتيجة مباراة الغد بين ليل (32 نقطة) مع ضيفه باريس سان جيرمان (31 نقطة)، فيما يحتل فريق نيس المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

وكان فريق أولمبيك مارسيليا قد سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه ستاد ريمس في وقت سابق اليوم.

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