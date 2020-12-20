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مواجهة شرسة بين توتنهام ضد ليستر سيتى اليوم فى الدوري الإنجليزي

20 كانون أول / ديسمبر 2020 05:43

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يحل ليستر سيتى ضيفا على نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الرابعة والربع مساء اليوم الأحد، لخوض مباراة الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزى الممتاز 2020/2021، وستكون المواجهة شرسة بين الفريقين، كونها ستمنح الفائز فرصة قوية للاستمرار فى المنافسة على صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

يدخل البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير مباراة الليلة بكامل قوته لتعويض الهزيمة الأخيرة من ليفربول، بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل قائد توتنهام هوتسبير فى استغلال عامل الأرض لتحقيق فوز ثمين وخطف 3 نقاط تعزز موقفه فى المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تراجع للمركز الثانى فى جدول ترتيب البطولة، بعد خسارته من ليفربول المتصدر الحالي فى الجولة الماضية.

بينما يدخل ليستر سيتى مباراة اليوم مستهدفا تقديم مباراة قوية، وتحقيق الفوز على توتنهام للعودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تراجعه للمركز الرابع عقب هزيمته من إيفرتون في مباراة الجولة الماضية من البطولة.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الثانى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتى المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

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