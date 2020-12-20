بلدية غزة تعالج أثار المنخفض الجوي وتصرف مياه الأمطار

تمكنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة من معالجة أثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة يومي الأربعاء والخميس الماضيين وتعاملت مع نحو 320 إشارة مختلفة في مناطق مختلفة من المدينة.

وأفاد رئيس لجنة الطوارئ م. رمزي أهل أن طواقم اللجنة الميدانية تعاملت بشكل أساسي مع إشارات طفح الصرف الصحي وتجمعات مياه الأمطار التي حدثت في بعض المناطق وتم متابعة مصارف مياه الأمطار .

وتابع أن طواقم اللجنة عملت على مدار الساعة خلال يومي المنخفض بمعدل 4 ورديات للاستجابة للإشارات والشكاوى التي ترد من المواطنين.

وأضاف أن الإشارات التي تم معالجتها توزعت مابين 205 إشارة طفح صرف صحي خلال يومي المنخفض و70 إشارة طفح يوم أمس الجمعة الذي تلى المنخفض.

كما شملت الإشارات أيضاً؛ تعزيل وتنظيف شبكة الصرف الصحي والمناهل في 14 شارعاً خلال المنخفض وبعده، وتصريف 37 تجمعاً لمياه الأمطار، ومتابعة وتنظيف مصارف مياه الأمطار وضخ الصرف الصحي ومياه الأمطار .

وأوضح أن المناطق التي تم تصريف منها مياه الأمطار هي المناطق المنخفضة والتي تتجمع بها مياه الأمطار ومنها: منطقة الحدبة في حي الزيتون، وشوارع متفرعة من شارع عون الشوا (8)، وشارع أحمد عبد العزيز غرب مسجد الكنز، ومناطق أخرى في المدينة.

ودعا أهل المواطنين في المدينة لضرورة الاستجابة لإرشادات البلدية وعدم إلقاء النفايات في الشوارع تحسباً لعدم دخولها لمصارف مياه الأمطار وانسدادها، والحفاظ على مصارف مياه الأمطار وعدم العبث بها .

وكانت بلدية غزة قد أكدت أنها تعاني من نقص حاد في الوقود اللازم للعمل وعدم قدرتها على شراء الوقود بسبب التراجع الكبير في العائدات وعدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بدفع فاتورة الخدمات.

ودعت البلدية الموطنين المقتدرين لتسديد فاتورة الخدمات والاستفادة من التسهيلات المالية التي تمنحها البلدية لتمكين البلدية من الاستمرار القيام بواجباتها تجاه المدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وناشدت البلدية كافة المنظمات المحلية والدولية للوقوف عن التزاماتها وتمكين البلدية من توفير الوقود اللازم لعمل المرافق الأساسية وخدمات جمع النفايات ومعالجتها وتوفير المياه ومعالجة الصرف الصحي لتلافي أي أضرار صحية وبيئية قد تقع نتيجة النقص الحاد في الوقود.