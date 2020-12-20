الزراعة تثمن الدور الكبير لبلدية بيت لاهيا في إغاثة المزارعين

غزة-الرأي

ثمنت وزارة الزراعة الفلسطينية، الدور الكبير الذي بذلته وما زالت تقوم به طواقم بلدية بيت لاهيا بإشراف مباشر من رئيسها علاء العطار، وذلك لمجهوداتهم الجبارة وسرعة استجابتهم لمساعدة المزارعين المتضررين الذي غمرت مياه الأمطار مزارعهم بالأمس في تلك المنطقة.

وأوضحت الوزارة، أن طواقم بلدية ببت لاهيا الفنية بمعية الطواقم الارشادية بالوزارة ومساعدة وزارة الأشغال العامة والاسكان، ساهموا إلى حد كبير في التخفيف من وقع الضرر الذي لحق بمئات المزارع وبمساعدة الكثير من المزارعين على إنقاذ ما أمكن من مزروعاتهم، وذلك عبر تصريف وسحب جزء كبير من المياه التي غمرت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالتوت الأرضي و أصناف أخرى من الخضروات.

وبدورها، تواصل طواقم زراعة الشمال، حصر الأضرار والخسائر الناجمة عن المنخفض، مشيدة بتعاون بعض المؤسسات العاملة في مجال الزراعة.

ونوهت الوزارة في الإطار، إلى أنها تواصلت مع شركاءها من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ووجهت نداء عاجلاً لها لإغاثة وتقديم مساعدات طارئة للمتضررين من المنخفض، لافتة إلى أنها ستقوم بمرافقتهم في جولة ميدانية لإطلاعهم على حجم الأضرار وخسائر المزارعين عن قرب.

