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التعليم تنفذ حملة ضد التطبيع مع الاحتلال

20 كانون أول / ديسمبر 2020 09:55

غزة- الرأي

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي – الإدارة العامة للأنشطة التربوية – دائرة الكشافة والمرشدات في تنفيذ حملة ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي  تحت شعار " فلسطين أمانة و التطبيع خيانة" وتهدف إلي نشر الوعي حول مخاطر التطبيع و جمع و حشد مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وتنفذ الحملة بشكل إلكتروني من خلال تواصل فرق الكشافة والمرشدات والمعلمين مع الطلبة   عن بُعد، حيث  يعد الطلبة صور وشعارات ورسومات  ضد التطبيع ، ويجري انتقاء الأفضل  ونشرها على صفحات المدارس عبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير دائرة الكشافة والمرشدات في التعليم الأستاذ محمد المزين، إن الحملة تأتي ضمن برامج الكشافة والأنشطة لنشر الوعي بمخاطر التطبيع مع الاحتلال، كما تهدف إلى غرس القيم الوطنية والتأكيد على الثوابت الفلسطينية. 

وأضاف: "الحملة مستمرة و متواصلة و لاقت التفاعل من الطلبة و الجمهور و هناك العديد من المتضامنين العرب الذين تفاعلوا وأرسلوا الرسائل  المميزة وعبروا عن حبهم لفلسطين ورفضهم وإدانتهم للتطبيع".

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