رئيسي محكمتي بداية خانيونس و رفح يتفقدان مقر محكمة بداية رفح

رفح- الرأي

تفقد رئيس محكمة بداية خانيونس المستشار عماد النبيه ورئيس محكمة بداية رفح المستشار أسامة المسارعي، المقر الجديد لمحكمة بداية رفح للوقوف عن كثب على الاحتياجات الضرورية للبدء بمباشرة العمل فيها منتصف الاسبوع القادم حيث سيتم نظر طلبات الكفالة والاستئنافات الجزائية .

وأكد المستشارين على ضرورة خلق بيئة مناسبة للعمل القضائي من خلال مناقشة آلية العمل لنقل الملفات من بداية خانيونس الى بداية رفح حسب الاصول ومن واقع الخبرة التجربة السابقة التي مرت فيها المحاكم مع تفادي وقوع أية إشكالات .

وانتهت الزيارة برفع الاحتياجات الضرورية من اللوجستيات والكادر الوظيفي الذي سيعمل في محكمة بداية رفح وتمت التواصل مع مدير عام المحاكم النظامية المهندس ماهر الرفاتي والذي تكفل بتوفير الاحتياجات وكذلك المتابعة الحثيثة لتتم عملية النقل بصورة سلسة .