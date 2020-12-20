المستشار عابد يبحث التعاون المشترك بين القضاء المدني و العسكري

غزة- الرأي

التقى المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بديوانه بقصر العدل بوفد من هيئة القضاء العسكري يرأسه العميد حقوقي د. أمين نوفل وضم عدد من أعضاء هيئة القضاء العسكري والنيابة العسكرية .

جاء ذلك بحضور أمين عام المجلس المستشار أشرف فارس ورئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي المستشار زياد ثابت وعميد المعهد العالي للقضاء المستشار سامي الأشرم والمستشار خليل البطش.

وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين القضاء المدني والقضاء العسكري وتوطيد العلاقة بين أركان العدالة وتبادل الخبرات المشتركة وعقد دورات وورش عمل في سبيل تطوير الجهاز القضائي ورفع كفايات السادة القضاة بما يحقق الوصول للعدالة الناجزة وإحالة بعض القضايا من القضاء المدني للعسكري للاختصاص وكذلك إحالة قضايا من القضاء المدني للاختصاص فيها.

من جانبه رحب المستشار عابد بالحضور باعتباره ركن أساسي من المنظومة القضائية مؤكداً على دور القضاء العسكري الهام في إرساء قواعد العدالة، والقضايا النوعية وذات الطبيعة الخاصة التي ينظرها القضاء العسكري والتي تهم الرأي العام وتعمل على نشر الأمن والسلم المجتمعي.

وأوضح المستشار عابد بأن الإعلان عن مسابقة قضاة بداية جدد جاء لاستقطاب كفاءات من كافة أطياف المجتمع بما فيهم أعضاء القضاء العسكري لخبراتهم القضائية وممارستهم للقضاء.

من جهته أشاد المستشار نوفل بالدور المهم للقضاء المدني والقضاء العسكري على حد سواء مستعرضاً الإنجازات التي حققها كليهما في إرساء قواعد العدالة وتطبيق القانون بما يكفل حقوق المتقاضين ومؤكداً على أن القضاء العسكري بدأ بالعمل على درجات التقاضي كالقضاء النظامي بحسب القانون المطبق حديثاً.