ديوان المظالم يدعو المواطنين بعدم التردد في تقديم مظلمتهم

غزة-الرأي

دعا ديوان المظالم المواطنين ممن لديهم اي شكوى او تظلم ضد اي جهة حكومية التوجه الى الديوان وذلك لانه لا يوجد أحد فوق القانون، مؤكده أنها ستبذل قصارى جهودها لإعطاء كل ذي حق حقه.

وبينت الوزارة أن القانون الفلسطيني كفل لك حقوقك فلا تتنازل عنها، والمؤسسات الحكومية تسعى دوماً الى تقديم أفضل الخدمات لك بكل نزاهة ومساواة فأنت تستحق ذلك.

واوضحت ان ديوان المظالم تم انشاؤه في رئاسة مجلس الوزراء لضمان العدالة والشفافية في الأداء الحكومي، حيث يقوم بالنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين المتعلقة بالقرارات أو الإجراءات أو الممارسات الصادرة عن المؤسسات الحكومية.



