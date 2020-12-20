المستشار عابد يبحث التعاون بين المحامين والمجلس الأعلى للقضاء

غزة- الرأي

التقى المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بديوانه بقصر العدل وفداً من نقابة المحامين ضم نائب نقيب المحامين النظاميين الأستاذ عبد العزيز الغلاييني وعدداً من أعضاء مجلس النقابة ونخبة من المحامين.

وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المحامين والمجلس الأعلى للقضاء والحديث عن أهم المشكلات التي تواجه المحامين أمام المحاكم النظامية وتذليل العقبات أمامها وحلها.

من جانبه رحب المستشار عابد بالحضور وأثنى على دور المحامين السامي في دفاعهم عن موكليهم أمام المحاكم مؤكداً على حسن العلاقة والاحترام المتبادل مع المحامين باعتبارهم شركاء في العمل وتطبيق القانون.

واستعرض سعادته خطة المجلس الأعلى للقضاء في تطوير وتحسين البيئة القضائية بما يضمن العمل في بيئة مناسبة ورفد القضاء بقضاة جدد من كافة أطياف المجتمع خاصة المحامين للاستفادة من خبراتهم العملية وضخ دماء جديدة في مرفق القضاء.

من جهته أشاد الأستاذ الغلاييني بدور القضاء والنقلة النوعية التي تميز بها في الفترة الأخيرة ومدى العلاقة التي تربط المجلس الأعلى للقضاء بنقابة المحامين والاحترام المتبادل وتذليل العقبات مستعرضاً والوفد المرافق بعض المشكلات التي تعترضهم في سبيل الوصول إلى حلول مناسبة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استمرار عقد اللقاءات التشاورية المشتركة كأساس للتعاون في التعرف على المشكلات والمعيقات التي تواجه الطرفين وحلها بما يضمن الوصول للعدالة الناجزة وتطبيق القانون.