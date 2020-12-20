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تعليم الشمال يعقد جلسة تقييم لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

20 كانون أول / ديسمبر 2020 11:55

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإرشاد والتربية الخاصة)، جلسة لتقييم حالات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المحوّلين من الجمعية الوطنية للتأهيل؛ لدمجهم في مدارس المديرية.
وحضر الجلسة التي عُقدت في قاعة الانتفاضة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، ومشرف التربية الخاصة أ.ماجد المدهون، ومسؤولة التربية الخاصة أ. ميسّر الفراني، ومن مركز المصادر في وزارة التربية والتعليم العالي، أخصائي العلاج الطبيعي د. باسل شبير، وأخصائي التخاطب أ. عبد الرحمن المدهون، ومن الجمعية الوطنية للتأهيل، أخصائي التأهيل المجتمعي أ. شعبان عطا الله.
بدوره، رحب أ. شهاب بالحضور، مشيرًا إلى دور قسم الإرشاد والتربية الخاصة بالتعاون مع مركز الإرشاد التربوي في خدمة الطلبة من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر دمجهم في المؤسسات التعليمية لضمان حقهم في الحصول على فرصة مناسبة للتعليم أسوة بزملائهم.
وأكد أ. شهاب على أن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم التي لا تتوانى عن توفير كل ما يمكن توفيره في سبيل خدمتهم والنهوض بهم سواء من الاحتياجات المادية مثل الكتب والأدوات التعليمية المساعدة، أو المعنوية مثل البرامج التعليمية والإرشادية الخاصة بهم.
هذا وتدارس المجتمعون حالات ثلاثة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم التوافق على دمجهم في مدارس المديرية، وتحديد المعلمين المرافقين للطلبة.
 

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