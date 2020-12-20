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خلال زيارته لمقالع الرمال

بنات: وزارة الاقتصاد تتابع عمل المقالع في محافظات غزة

20 كانون أول / ديسمبر 2020 12:16

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غزة-الرأي

أكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، أن وزارة الاقتصاد الوطني تتابع العمل في مقالع الرمال في محافظات قطاع غزة كافة لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين والجمعيات والبلديات، لا سيما مع بداية موسم الشتاء.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها بنات، برفقة مدير دائرة مقالع الرمال محمد المدهون ومسؤولي المقالع في المحافظات لمقالع الرمل في محافظتي خان يونس ورفح
وقال بنات، إن العمل متواصل في كافة المقالع بمحافظات قطاع غزة، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.
 

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