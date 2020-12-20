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تعليم الغرب يجتمع برؤساء لجان امتحان الإكمال للثانوية العامة (الدورة الثالثة)

20 كانون أول / ديسمبر 2020 12:29

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعا خاصاً لرؤساء لجان امتحان الاكمال للثانوية العامة للعام 2020، (الدورة الثالثة)، وذلك لمناقشة الأمور المتعلقة بامتحانات الاكمال في الثانوية العامة المقرر عقدها يوم الإثنين 21/12/2020.
وحضر اللقاء أ.حماد النخالة رئيس قسم الامتحانات وعدد من رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة الدورة الثالثة.
بدوره، رحب أ.النخالة بالحضور مشيداً بجهودهم الطيبة خلال امتحانات الثانوية العامة بكافة دوراتها، موضحاً أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الأمور المهمة والتعليمات المتعلقة بامتحانات الاكمال في الثانوية العامة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن المديرية على أتم الاستعداد لعقد الامتحان.
وفي ختام حديثه تمنى أ.النخالة أن تسير الامتحانات بانضباط وهدوء دون أي معيقات، كما وتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة.
 

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