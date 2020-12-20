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وزارة التنمية تفقد مراكز الرعاية الاجتماعية

20 كانون أول / ديسمبر 2020 12:38

وزارة التنمية تفقد مراكز الرعاية الاجتماعية
وزارة التنمية تفقد مراكز الرعاية الاجتماعية

غزة- الرأي

أجرى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د . غازى حمد، زيارة  تفقدية لمراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهنى في محافظة غزة والشمال وخان يونس ورفح وذلك للإطلاع على سير العمل فى ظل جائحة كورونا .

ورافق حمد كل من مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل د. محمد العرعير ، ومدير دائرة المراكز أ. جواد المجبر.

وعبر حمد، عن اهتمامه بضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع العمل وتجاوز الصعوبات التي تعترضه، والإسراع فى حل المشاكل المختلفة المتعلقة بصيانة المكن و معالجة المشاكل فى بعض الأقسام المهنية ، مثنيا على جهود العاملين فى كافة المراكز في ظل جائحة كورونا.


وفي سياق متصل، دعا حمد الى ضرورة التقيد باستخدام وسائل السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعى أثناء التدريب والتواجد بالمركز.
 

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