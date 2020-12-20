بالصور| وزارة التنمية تشارك في حملة التبرع بالدم

غزة- الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ، صباح اليوم الأحد، في حملة التبرع بالدم لموظفي الوزارة.

وأكدت وزارة التنمية أن حملة التبرع بالدم تأتي بالتعاون مع بنك الدم المركزي في وزارة الصحة.