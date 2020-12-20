بالصور| وزارة التنمية تشارك في حملة التبرع بالدم

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ، صباح اليوم الأحد، في حملة التبرع بالدم لموظفي الوزارة.
وأكدت وزارة التنمية أن حملة التبرع بالدم تأتي بالتعاون مع بنك الدم المركزي في وزارة الصحة.
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20 كانون أول / ديسمبر 2020 12:41
غزة- الرأي
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ، صباح اليوم الأحد، في حملة التبرع بالدم لموظفي الوزارة.
وأكدت وزارة التنمية أن حملة التبرع بالدم تأتي بالتعاون مع بنك الدم المركزي في وزارة الصحة.
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