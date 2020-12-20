بلدية خان يونس توقع عقدًا لتأهيل شارع رقم 105 بحي قيزان النجار

غزة-الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، عقدًا مع إحدى شركات المقاولات المحلية لتأهيل شارع رقم 105 الواقع في حي قيزان النجار الواقع جنوب المدينة، وذلك ضمن مشاريع المرحلة الثالثة - الدورة الثانية، الممول عبر صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية وحسب الخطة الاستراتيجية التي شارك في إعدادها المجتمع المحلي.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، ومسئول ملف صندوق البلديات لدى البلدية أ. عبد الكريم الفرا، وممثلاً عن شركة المقاولات المحلية.

وبين م. البطة أن بلدية خان يونس تسعى وفق الامكانيات المتوفرة إلى تأمين الدعم المادي المطلوب من الجهات المانحة من أجل تنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بتأهيل الطرق وإنشاء البنية التحتية والفوقية لشوارع خان يونس في عدة أحياء، والتي تأتي انسجاما مع الخطة التنموية الاستراتيجية للبلدية.

وأوضح م. البطة أن بلدية خان يونس تولي تطوير واقع الطرق بالأحياء الأهمية سيما المتاخمة لمركز المدينة من أجل النهوض بواقع الخدمات المقدمة للسكان للمساعدة في التخفيف من الظروف الراهنة والتسهيل عليهم في التنقل لقضاء احتياجاتهم المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تطوير شارع رقم (105) في حي قيزان النجار والذي يربط شارعي رقم (8) بــ رقم (54) في الحي المذكور.

وشدد على أن البلدية قد أعدت رزمة من المشاريع الحيوية الهامة والتي تستهدف تطوير مناطق مختلفة في خان يونس وقد تم رفع مقترحات تلك المشاريع للمؤسسات المانحة لتأمين الدعم المادي المطلوب، معربًا عن أمله أن تحظى قادم الأيام بإنفراجه حقيقية تمكن البلدية من دفع قاطرة مسيرة التطوير إلى الأمام لخدمة أبناء شعبنا.

ومن جانبه أوضح الأخرس أن المشروع يشمل تطوير (550) مترًا طوليًا من الشارع بعرض (7) أمتار، بتكلفة مالية بلغت (107,250) يورو، لافتًا إلى أن الأعمال المُدرجة في عقد العمل تشتمل تنفيذ أعمال تسوية لمساحة (3,850) مترً مربعًا من الطريق، وتوريد وفرد ودمك طبقة بيس كورس سمك (20) سم للمساحة السابقة، وأعمال توريد وتبليط بلاط انترلوك سمك (8) سم، وبناء حجر جبهة بطول (550) مترًا، وصب (25) كوبًا من الخرسانة المسلحة لزوم حزام جانبي.

وأشار إلى أن الأعمال ستشمل أعمال توريد وتركيب مواسير لزوم التمديدات المستقبلية للبنية التحتية، وكذلك تركيب (6) إشارات مرورية و (7) أعمدة إنارة خشبية، بالإضافة إلى توريد وتركيب (17) من كشافات الإنارة الموفرة للطاقة.

