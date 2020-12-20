وزارة التنمية: نعمل على توفير مستلزمات الشتاء للأسر الفقيرة

غزة- الرأي:

أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد على الإستعداد من قبل وزارته لفصل الشتاء من اجل توفير كافة المستلزمات لحماية الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وبين حمد ان وزارة التنمية الإجتماعية تقدم خدماتها لما يقارب من 80 ألف أسرة، موزعة على محافظات قطاع غزة، وتتضمن هذه الخدمات المساعدات النقدية والعينية والإغاثية والتي تشمل خدمات خاصة بفصل الشتاء.

وذكر أن العديد من هذه الحالات تتعرض للضرر الجزئي والكلي خلال فترة الأمطار وسوء الأحوال الجوية وتتنوع هذه الأضرار ما بين أضرار خاصة بالمسكن ذاته وأضرار خاصة بالأثاث والملابس والأدوات نتيجة تسرب المياه للمنزل، مؤكدًا أنه تتعرض سنويا ما يقارب من 10.000 أسرة للضرر خلال فصل الشتاء والتقلبات الجوية الحادة.

وقال حمد "إن الوزارة قد وضعت خطة للإستعداد لفصل الشتاء وبدأت العمل مع عدد من المؤسسات والجمعيات الشريكة المحلية والدولية لتوفير عدد من المتطلبات في فصل الشتاء ,خاصة توفير الفرشات والحرامات والبطانيات والدفايات وكذلك توفير لفات النايلون لتغطية الأسقف".

وأشار إلى أنه جاري العمل على توفير الملابس الشتوية لالاف من الاسر الفقيرة وخاصة لفئات الأطفال والمسنين وحالات ذوي الإعاقة والتي تمثل أكثر الفئات المتضررة صحيا خلال فترات المنخفضات الجوية والتقلبات الجوية الحادة.

وأوضح حمد أنه من الخدمات التي تعمل الوزارة على توفيرها، صيانة طارئة للأسقف المهترئة والتي لا تقي الأسر الأمطار وتوفير نايلون للأسقف التي يتم تسريب مياه الأمطار اليها , وتوفير أغطية وفرشات , وتوفير الملابس الشتوية الخاصة بالأطفال تحديدا , وتوفير الدفايات الكهربائية وخاصة للأسر التي تتضمن أفراد ذوي إعاقة أو مسنين , وتنفيذ أعمال ترميم للمنازل التي تعاني من أضرار ناجمة عن المنخفضات الجوية والتي تعاني كل عام من نفس الأزمة.

