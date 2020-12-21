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"جوجل" تطرح تحديثاً جديداً لأصحاب الهواتف ذات الأسعار المنخفضة

21 كانون أول / ديسمبر 2020 08:14

"جوجل" تطرح تحديثاً جديداً لأصحاب الهواتف ذات الأسعار المنخفضة

أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة لتطبيق جوجل Camera Go، وهو تطبيق الكاميرا الذى تقدمه الشركة للأجهزة ذات المستوى السعرى المنخفض، حيث إن التطبيق، الذى تم إطلاقه فى وقت سابق من هذا العام فى مارس للهواتف التى تعمل بنظام التشغيل Android Go، يأتى الآن مع دعم HDR بعد التحديث الأخير.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن هذا ما أكدته الشركة من خلال حساب أندرويد الرسمى على تويتر، حيث قالت"Camera Go يتحسن باستمرار، نحن نجلب HDR إلى المزيد من أجهزة أندرويد، ما يتيح لك التقاط صور بتفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر ثراءً فى أى وقت من اليوم ".

وكانت الشركة قد أطلقت فى أكتوبر الماضى الوضع الليلى لتطبيق جوجل Camera Go، ما سمح للهواتف الذكية بنظام Android Go للسماح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الجودة فى الإضاءة المنخفضة وبدون دعم الفلاش.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، يعد تطبيق جوجل Camera Go إصدارًا مخففًا من تطبيق جوجل Camera للهواتف التى تعمل بنظام التشغيل Android Go ، من المفترض أن يجلب "إصدار Go" من أندرويد الهواتف الذكية للمبتدئين التى تعمل بذاكرة وصول عشوائى (RAM) بسعة 2 جيجابايت أو أقل إلى أحدث إصدار من أندرويد دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة.

جدير بالذكر تم تقديم إصدار Go من Android لأول مرة فى 2018 ومع إطلاق Android 11 (Go Edition) فى سبتمبر، ادعت جوجل أن النظام سيوفر الآن وقت تحميل أسرع بنسبة 20٪ للتطبيقات مقارنة بالطريقة تم فتحه على Android 10 (إصدار Go).

 

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