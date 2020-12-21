"واتس آب" يتوقف عن العمل في هذه الهواتف بحلول 2021

أوصت صفحة الدعم الخاصة بشركة "واتسآب" أصحاب عدد من الهواتف بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى أحدث إصدار من أجل استمرارية عمل التطبيق على هواتفهم.

وقالت الصفحة: مع بداية عام 2021، سينتهي دعم تطبيق المراسلات الشهير "واتسآب" لبعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس".

ولن يعمل "واتسآب" مع بداية العام الجديد على الأجهزة التي لا تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 4.0.3" وآي أو إس 9" على الأقل، بحسب صحيفة "فاينانشال إكسبريس".

وأوصت صفحة الدعم الخاصة بشركة "واتسآب" أصحاب تلك الهواتف بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى أحدث إصدار من أجل استمرارية عمل التطبيق على هواتفهم.

وبالنسبة إلى هواتف "آيفون" لن تحتوي الطرازات حتى "آيفون 4" على تطبيق "واتسآب" في 2021، بينما سيتعين على مستخدمي "آيفون 4 إس" و"آيفون 5" و"آيفون 5 إس" و"آيفون 6" و"آيفون 6 إس" تحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى "آي أو إس 9" أو التحديثات الأحدث الأخرى، في حال رغبتهم الاستمرار في استخدام "واتسآب".

أما هواتف "أندرويد"، فستفقد الأجهزة التالية "HTC Desire" و"Motorola Droid Razr" و"LG Optimus Black" و"Samsung Galaxy S2" دعم تطبيق "واتسآب" مع نهاية عام 2020.

وقد يضطر البعض إلى شراء هاتف ذكي جديد للحصول على ترقيات أحدث في نظام التشغيل