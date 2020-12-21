إيران تصنع جهاز التصوير المقطعي البصري للدماغ

اعلن عضو هيئة التدريس لدى جامعة فردوسي بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرق)، جواد صفائي، ان الباحثين في هذه الجامعة الايرانية تمكنوا من تصميم وصناعة جهاز التصوير المقطعي البصري للدماغ، محليا.

واوضح صفائي، ان هذا الجهاز قادر على التقاط صور مقطعية بصرية دقيقة للغاية من الدماغ وفق اسلوب fNIRS؛ ليقطعوا خطوة اخرى باتجاه التقدم العلمي والتقني في البلاد.

وبيّن هذا الباحث الاكاديمي الايراني، ان جهاز التصوير المقطعي البصري المنتج محليا، يستيطع منافسة النسخة الاوروبية المماثلة في قياس الاستجابات الديناميكية الدموية المتعلقة بالنشاط العصبي للدماغ أو الأنسجة العضلية.