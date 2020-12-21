وكالة الرأي الفلسطينية إيران تصنع جهاز التصوير المقطعي البصري للدماغ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية وباردة بوجه عام وكالة الرأي الفلسطينية "واتس آب" يتوقف عن العمل في هذه الهواتف بحلول 2021 وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار ساعة جديدة تعمل بدقة لمدة 14 مليار سنة وكالة الرأي الفلسطينية إقبال كبير على حليب الحمير لتقوية المناعة ضد كورونا!! وكالة الرأي الفلسطينية حالة غير طبيعية تجمع بين صاعقة وسحابة رمادية بركانية وكالة الرأي الفلسطينية "جوجل" تطرح تحديثاً جديداً لأصحاب الهواتف ذات الأسعار المنخفضة وكالة الرأي الفلسطينية 3 أضرار تصيب عينيك عند التحديق فى هاتفك المحمول وكالة الرأي الفلسطينية 12 نصيحة للوقاية من كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد وكالة الرأي الفلسطينية صدمات كهربائية وحكة مستمرة.. علامات ألم العصب ثلاثى التوائم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

إيران تصنع جهاز التصوير المقطعي البصري للدماغ

21 كانون أول / ديسمبر 2020 08:26

التصوير المقطعي البصري للدماغ
التصوير المقطعي البصري للدماغ

اعلن عضو هيئة التدريس لدى جامعة فردوسي بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرق)، جواد صفائي، ان الباحثين في هذه الجامعة الايرانية تمكنوا من تصميم وصناعة جهاز التصوير المقطعي البصري للدماغ، محليا.

واوضح صفائي، ان هذا الجهاز قادر على التقاط صور مقطعية بصرية دقيقة للغاية من الدماغ وفق اسلوب fNIRS؛ ليقطعوا خطوة اخرى باتجاه التقدم العلمي والتقني في البلاد.

وبيّن هذا الباحث الاكاديمي الايراني، ان جهاز التصوير المقطعي البصري المنتج محليا، يستيطع منافسة النسخة الاوروبية المماثلة في قياس الاستجابات الديناميكية الدموية المتعلقة بالنشاط العصبي للدماغ أو الأنسجة العضلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مركز النشاط النسائي " يبدأ عرض عشرة أفلام تعالج قضايا المجتمع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟