كريستيانو رونالدو يودع 2020 برقم أسطوري جديد

دوّن كاتب التاريخ في مذكراته، رقما أسطوريا جديدا للدون كريستيانو رونالدو، وذلك بعد ثنائيته في مباراة يوفنتوس ضد بارما، التي جرت على ملعب الأخيرة “اينيو تارديني”، وانتهت بفوز الضيوف بفوز كاسح وعريض، وصل قوامه إلى رباعية نظيفة في الدوري الإيطالي.

وبهدفيه في بارما، أصبح صاروخ ماديرا خامس لاعب في التاريخ يتمكن من تسجيل 33 هدفا في سنة ميلادية على مستوى جنة كرة القدم، متفوقا بهدف على اليوفينتينو السابق ستيفانو نيرز، الذي سجل 32 عاما في العام 1951، ومعادلا رقم أسطورة البيانكونيري عمر سيفوري، الذي سجل نفس العدد عام 1961.

ولا يتفوق على كريستيانو في هذا الإنجاز، سوى مهاجم ميلان الأسبق غونار نوردال، الذي سجل 36 هدفا عام 1950، والمنفرد بالرقم فيليتشي بوريل مهاجم اليوفي في ثلاثينات القرن الماضي، والذي أنهى العام 1933 وفي جعبته 41 هدفا، لكن يبقى أمام رونالدو فرصة ذهبية لمعادلة رقم نوردال، حال تمكن من تسجيل هاتريك في مباراته الأخيرة هذا العام، والمقرر لها مساء الثلاثاء ضد فيورنتينا، قبل الحصول على عطلة عيد الميلاد، التي ستنتهي بعد احتفالات رأس السنة.

وتزامنا مع نجاح ليونيل ميسي في معادلة رقم بيليه الإعجازي، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف بقميص فريق واحد، بوصوله لهدفه الشخصي رقم 643 مع برشلونة، مثل حصيلة أهداف الجوهرة السوداء مع سانتوس، تمكن رونالدو من تقليص الفارق مع بيليه إلى هدف وحيد في السباق على أعظم هداف في التاريخ خلال المباريات الرسمية، وذلك بعد وصوله إلى هدفه الشخصي رقم 756 في مسيرته مع أنديته والمنتخب البرتغالي، ليبقى أمامه النمساوي جوزيف بيكان، الذي يتصدر قائمة الأكثر تهديفا في كل العصور، برصيد 805 هدفا.

وبلغ إجمالي أهدافه مع اليوفي في عام كورونا 41 هدفا من مشاركته في 38 مباراة، من أصل 81 هدفا في 102 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك منذ انتقاله التاريخي من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو / تموز 2018، في صفقة قياسية لسيدة إيطاليا العجوز، كبدت الخزينة نحو 120 مليون يورو شاملة المتغيرات، بالإضافة إلى راتبه الضخم 33 مليون يورو كل موسم.